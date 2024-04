Milano-Trento, Fioretti: “La difesa sui blocchi sulla palla e negli uno contro uno sarà decisiva”

L’Olimpia torna subito in campo, nemmeno 48 ore dopo la vittoria sulla Virtus Bologna, sempre al Forum contro l’Aquila Trento, squadra affrontata già due volte in questa stagione ma mai a Milano. L’Olimpia gioca per la tredicesima volta in situazione di “short rest”, ovvero senza pause rispetto alla gara precedente, quindi è abituata allo sforzo, ma non significa che sarà meno impegnativo. Trento attraversa una fase di rinnovamento in cui ha cambiato ruolo a qualche giocatore soprattutto Davide Alviti, che sta giocando anche da ala forte per sopperire alle perdite di Andrejs Grazulis e Mattia Udom, ambedue infortunati. Tuttavia, ha giocatori di qualità come Kamar Baldwin e Prentiss Hubb, di esperienza come Toto Forray e Paul Biligha, tiratori come Alviti e Matt Mooney. E’ una squadra che è alla ricerca delle vittorie per entrare nei playoff. Anche per l’Olimpia è coinvolta nella volata finale per la conquista della miglior posizione di classifica possibile. Un elemento di novità è rappresentato a Denzel Valentine: l’esterno cresciuto a Michigan State, è stato tesserato venerdì mattina ed è arruolabile per la gara con Trento assieme a Pippo Ricci, che è rientrato già contro Bologna in EuroLeague.

NOTE – EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trento si gioca domenica 7 aprile alle ore 19:00 al Forum di Assago. Clicca qui per acquistare i biglietti.

GLI ARBITRI – Saverio Lanzarini, Martino Galassi, Michele Catani.

COACH MARIO FIORETTI – “Affrontiamo una squadra competitiva come Trento in un momento di rinnovamento. Sono molto pericolosi in campo aperto e hanno tante opzioni in transizione. La nostra difesa sui blocchi sulla palla e in tutte le situazioni di uno contro uno sarà decisiva per contenere il loro tiro da tre punti e fare nostra la partita”.

Uff stampa Olimpia Milano