Ettore Messina (coach Milano): “Giochiamo contro un avversario che ha prodotto una seconda parte di stagione molto buona, che gioca con grande aggressività in difesa, con fisicità a rimbalzo e ha giocatori che in attacco da Gary Browne in poi, sono capaci di creare situazione favorevoli con l’uno contro uno. Sono contento per Lele Molin, che ha contribuito a questa qualificazione. Per quanto riguarda noi, sappiamo che dovremo giocare con pazienza, partita per partita, per poter vincere la serie”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano