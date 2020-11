Ettore Messina (coach Milano): “Affrontiamo una squadra dotata di talento atletico e tecnico, la cui classifica non rispecchia quello che è in grado di fare e ha già dimostrato nelle partite di Eurocup. Avremo bisogno di giocare una partita di alto livello, anche perché è l’unica in uno spazio di tempo insolitamente largo e non vorremmo perdere il ritmo anche in vista dei prossimi impegni di EuroLeague”.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano