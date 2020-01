Milano – Treviso, le parole di capitan Imbrò

Dopo aver chiuso il girone d’andata con quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro Varese, la De’ Longhi è attesa al Forum per la difficile trasferta contro l’Olimpia Milano. Di sicuro non la partita ideale per uscire da questo momento di difficoltà, ma i ragazzi di coach Menetti sono carichi. Queste le dichiarazioni del capitano Matteo Imbrò: “Affrontiamo una trasferta molto impegnativa in questa prima giornata di ritorno a Milano, ma dopo quattro sconfitte consecutive il nostro obiettivo è tornare a vincere il prima possibile. Quindi indipendentemente da chi abbiamo di fronte il nostro atteggiamento sarà quello di una squadra che va in campo per cercare il colpo vincente, senza pensare tanto a chi abbiamo di fronte, ma mirando a fare la nostra migliore partita. Servirà tanta difesa, concentrazione e aggressività per limitare il loro attacco, solo con una grande partita difensiva potremo poi giocarci le nostre chanches contro la squadra milanese.Abbiamo iniziato la settimana un po’ giù di morale dopo la sconfitta in casa con Varese, ma con il passare dei giorni allenandoci bene e impegnandoci duramente il palestra l’umore è migliorato e adesso ci sentiamo pronti per iniziare il girone di ritorno con fiducia. Allenandoci finalmente al completo abbiamo lavorato con qualità e fatto passo avanti nella chimica in campo, sia curando l’aspetto difensivo che i meccanismi di attacco. Partiamo per Milano con la voglia di fare bene e di invertire il trend di risultati.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.