Milano – Treviso, le parole di Matteo Chillo

La seconda giornata di LBA vede la De’ Longhi Treviso impegnata della corazzata Olimpia Milano dell’ex Davide Moretti.

Queste le dichiarazioni del vice capitano Matteo Chillo: “Dopo una settimana di lavoro che è venuta in seguito al bell’esordio che abbiamo fatto con Trento al Palaverde, giochiamo contro i primi della classe, la squadra che a quanto dicono tutti almeno è la grande favorita del torneo. Quindi sarà una partita dove, come si dice di solito, non abbiamo nulla da perdere, quello che è certo è che dobbiamo scendere in campo sfrontati e giocarci tutto quello che abbiamo in una sfida sicuramente stimolante per noi. Milano deve far vedere la sua forza e confermare le aspettative, noi scendere in campo a testa alta e dare il massimo.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.