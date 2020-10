Ettore Messina (coach A|X Armani Exchange Olimpia Milano): “Giochiamo contro una squadra molto ben organizzata, che ruota attorno a David Logan e all’atletismo dei suoi stranieri. Anche a causa del poco tempo per recuperare, oltre che per le assenze forzate, non mi aspetto una partita facile. Però stiamo attraversando un buon periodo che vogliamo prolungare e soprattutto continuare a migliorare”.

Fonte: uff. stampa Olimpia milano