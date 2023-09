Milano-Treviso, Vitucci: “Giocare contro i migliori ci darà una carica in più”

Prima giornata di campionato per la Nutribullet Treviso Basket e prima trasferta sul palcoscenico del Mediolanum Forum al cospetto della squadra campione d’Italia, l’EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina.

Si gioca domenica alle 18.15, arbitri Sahin, Quarta e Capotorto.

Squadra al completo per TVB, che ha recuperato il centro italo-senegalese Camara, anche se non sarà al meglio della condizione.

MEDIA – diretta televisiva in chiaro su DMAX (canale 52 digitale terrestre), diretta web (previo abbonamento) in streaming su DAZN. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket.

DICHIARAZIONI

COACH FRANK VITUCCI

Inizio di stagione subito probante sul campo dei campioni d’Italia, impegno proibitivo o impegno stimolante? “Ci aspetta fascino della sfida di domenica sul campo dei campioni d’Italia, una squadra di altissimo livello progettata per andare fino in fondo in Eurolega, è un banco di prova molto duro, ma nel contempo stimolante. Già l’esordio di campionato è certamente atteso e fonte di motivazione per una squadra nuova come la nostra, farlo contro i migliori darà una carica in più per stimolare il gruppo a dare il massimo.”

Squadra tutta nuova, dopo il precampionato con qualche infortunio di troppo sei soddisfatto della condizione generale con cui vi presentate ai nastri di partenza?

“La squadra sicuramente sta migliorando di giorno in giorno, lavorando con attenzione e impegno per continuare a crescere. Sicuramente abbiamo molto margine di crescita davanti come normale per una squadra rinnovata, anche se il campionato già incombe. Comunque sono soddisfatto finora dell’andamento della preparazione, arriviamo all’esordio a buon punto, la squadra sarà al completo con il rientro di Camara anche se non sarà al 100%. Anche Bowman adesso dopo il problema al naso si sta allenando a pieno ritmo, quindi la condizione generale è buona.”

Contro una corazzata come l’EA7 che risposte chiedi alla tua squadra? “Mi aspetto che i miei giocatori interpretino la partita con grande energia, con dedizione e tanta voglia di far vedere le nostre qualità. Sappiamo che c’è un gap tecnico e fisico contro una formazione come Milano e non potrebbe essere diversamente visti gli obiettivi, il budget e la struttura degli avversari, una vera corazzata. Noi dovremo supplire con l’aspetto caratteriale e giocare una partita sul campo dei campioni in carica in cui non sarà solo doveroso, ma anche divertente provarci!”

ALESSANDRO ZANELLI

Il co capitano di TVB (l’altro è D’Angelo Harrison) inquadra così la sfida di Milano: “Andiamo a Milano consapevoli della forza dell’avversaria, ma con l’intento di fare la nostra partita, al di là del blasone degli avversari. Il precampionato è andato abbastanza bene anche se abbiamo patito qualche infortunio che ci ha rallentato, ma la squadra sta prendendo la sua fisionomia e c’è già un buon feeling nel gruppo. Ci aspetta un inizio di stagione in cui affronteremo subito praticamente tutte le squadre di prima fascia e già da domenica avremo un saggio dell’intensità e della fisicità dei nostri avversari, dobbiamo essere pronti a sfruttare ogni occasione e dare battaglia con chiunque.”

