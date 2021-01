Milano – Trieste, coach Messina: “noi stanchi, ma stasera avrebbero vinto comunque loro”

Queste le parole di coach Ettore Messina a commento della gara persa in casa contro un’Allianz Pallacanestro Trieste efficace e solida: “stasera eravamo senza energie fisiche e mentali dopo un mese durissimo. La perdita di Vlado Micov è stata la conclusione di una serata storta. Tutto questo non deve togliere nulla ai meriti di Trieste, che è venuta da noi e ha difeso bene. Gli avversari hanno mosso benissimo la palla, tirando con grandi percentuali di realizzazione, per cui se anche avessimo avuto più energie e maggiore profondità di roster probabilmente avrebbero vinto lo stesso per come hanno giocato”.

Messina ha spiegato di avere il pensiero già rivolto alla prossima sfida che attende i suoi: “per noi è una sconfitta interna, alla quale dovremo rimediare vincendo in trasferta. Ma al momento pensiamo solo alla prossima partita, che è quella di EuroLeague in Francia. Ci attende un’altra partita dura”.

Fonte: Uff. stampa Olimpia Milano