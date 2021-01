Milano – Trieste, Dalmasson: “vincere a Milano è qualcosa di straordinario”

La partita che la squadra giuliana ha vinto sotto la guida di Eugenio Dalmasson è una di quelle “che regalano grandi soddisfazioni”. Ad ammetterlo è lo stesso allenatore che ha firmato il capolavoro dei “muli” triestini.

Battere una squadra come l’Olimpia Milano, di questi tempi, è un’impresa. L’impresa è doppia quando si espugna il Forum di Assago. Dalmasson ha così commentato la serata di domenica 31 gennaio, che rimarrà per molto tempo impressa nei ricordi degli appassionati del basket triestino: “veniamo indubbiamente da un periodo buono, ma vincere a Milano è qualcosa di straordinario. Abbiamo giocato una partita di qualità, tirando con medie incredibili. Siamo stati bravi a costruire dei tiri aperti e a sfruttare la vena dei nostri giocatori”.

Come ci ha ricordato Dalmasson, le buone statistiche in attacco sono spesso frutto di una solida difesa: “in difesa abbiamo lavorato molto di squadra. Certamente abbiamo approfittato del fatto che l’Olimpia veniva dalla quarta partita in una settimana. La loro mancanza di ossigeno e di energie si è vista, ma siamo stati comunque attenti a non permettere a Milano di rientrare in partita in diverse occasioni. La nostra è una vittoria meritata”.