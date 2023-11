Milano – Venezia, le parole di Messina: “Contento delle prove di Bortolani, Caruso e Kamagate”

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria sulla Reyer: “Abbiamo giocato una partita buona, fin dal primo momento abbiamo difeso nel modo corretto, in attacco ci siamo passati la palla, come dicono i 24 assist e le percentuali di tiro. Loro avevano assenze pesanti che vanno riconosciute ma noi avevamo le nostre inclusa quella di Stefano Tonut. Sono contento perché i ragazzi, Bortolani, Caruso e Kamagate, ci hanno dato minuti. E’ importante che quando i veterani indirizzano la partita nel modo giusto loro li sostengano. Quando non succede è ovvio che diventa difficile aspettarsi che siano loro a risolvere la partita. Oggi erano un po’ emozionati perché di recente hanno giocato poco, ma salvo un po’ di ruggine hanno fatto bene. Non è un caso che il più affidabile in questo momento sia Giordano Bortolani, che è quello che ha potuto giocare di più finora. E’ un ragazzo che a parte i punti ha un buon trattamento di palla, quindi ci facilita e sta crescendo sul fronte difensivo. Per restare in campo è un aspetto fondamentale. Hall ci ha dato tanto, sono d’accordo. Giovedì aveva fatto bene, giocando più pick and roll del solito. La fiducia immagazzinata contro l’Efes l’ha utilizzata oggi. E’ stato aggressivo in attacco, ha tirato bene, senza fra mancare l’apporto difensivo come avviene sempre”.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO