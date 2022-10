Milano-Verona, Ramagli: “Proveremo a essere fisicamente competitivi”

Seconda trasferta consecutiva per la Tezenis Verona che domenica, palla a due alle ore 18:00, scenderà in campo al Mediolanum Forum di Assago contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Per la 5^ giornata di Serie A Unipolsai i gialloblù sfideranno i campioni d’Italia in carica in un match dal grande fascino, diretta su Eleven Sports.

Coach Ramagli, verso il match del Forum, ha commentato: “Credo sia importante concentrarci su quello che dobbiamo fare. Dobbiamo essere fisicamente competitivi contro una squadra contro la quale non è semplice farlo, per taglia e stazza. Dovremo aumentare la capacità di avere continuità all’interno della stessa gara perché è un aspetto che ci sta facendo difetto. Questi sono i due aspetti più significativi: la competitività fisica e atletica e la capacità di avere un rendimento costante. Dobbiamo cercare di fare fronte ad una pressione difensiva e capacità di sporcare il gioco degli avversari che Milano, nel campionato italiano, riesce a mettere in campo profondendo energie e qualità con tanti giocatori all’interno del 40 minuti. E’ chiaro che è un obiettivo molto ambizioso ma è l’obiettivo che ci dobbiamo porre per fare degli step di crescita di cui abbiamo bisogno”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket