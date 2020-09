Milos Teodosic out per la trasferta di Eurocup, si prova a recuperarlo per Brescia

Milos Teodosic ieri si è infortunato alla caviglia dopo il tentativo di assist verso Ricci. Era diretto a canestro e, se avesse realizzato, probabilmente non gli sarebbe successo nulla. Invece il serbo #44 ha cercato di mettere in partita il capitano, ma la torsione del corpo non gli ha permesso di atterrare bene. Ora salterà sicuramente la trasferta di Eurocup (QUI DOVE VEDERE LA PARTITA) e verrà rivalutato giorno dopo giorno.

Di seguito il comunicato della società bianconera felsinea:

“Virtus Segafredo Bologna comunica che Milos Teodosic non sarà disponibile per la trasferta di Eurocup 7DAYS, in programma mercoledì 30 settembre contro LIETKABELIS PANEVEZYS.

Il giocatore ha già iniziato il programma di recupero specifico in vista della trasferta di Brescia e le sue condizioni verranno rivalutate giorno per giorno.”