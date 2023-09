Mirotic è già protagonista, l’Olimpia Milano supera Tortona

A Vigevano, la prima Olimpia della nuova stagione diverte, segna tantissimo e anche senza grande continuità vince la partita 96-86. Minutaggio ovviamente ripartito tra tutti i giocatori disponibili, con Nikola Mirotic, Shavon Shields e Alex Poythress (anche una tripla verso la fine) a rivelarsi i più continui nel produrre tanto già alla prima uscita. Più a sprazzi gli altri, anche se Giordano Bortolani, uscito per falli, ha segnato dieci punti in un primo tempo di grande pulizia balistica, e Diego Flaccadori ha avuto zampate importanti. Il primo quarto è stato fin troppo brillante per essere vero, 35 punti segnati, grande circolazione di palla e percentuali altissime, poi la gara si è normalizzata., anche per un inevitabile calo di energia.

LA PARTITA – Il primo canestro della stagione è stato una tripla di Shavon Shields, il primo canestro di Nikola Mirotic – per la cronaca – è stato un terzo tempo in contropiede. Nel primo periodo, l’Olimpia ha segnato 18 punti nei primi cinque minuti, 35 alla fine del quarto con un vantaggio massimo di 19 lunghezze, prima che Tortona mettesse in ritmo i suoi tiratori, Tommy Baldasso e Leo Candi. Mirotic ha segnato 10 punti nel quarto iniziale, uscendo dopo cinque minuti. Ovviamente, le rotazioni sono state furiose. Giordano Bortolani, il primo a entrare dalla panchina, ha segnato otto punti con due triple nel quarto iniziale. Ma l’Olimpia ha anche vissuto la prima emergenza stagionale: Kevin Pangos ha commesso due falli immediati e poi il terzo all’inizio del secondo periodo; lo stesso è successo a Giordano Bortolani e infine a Diego Flaccadori, a sua volta bravo a sfruttare la sua velocità nelle situazioni di bonus (7/8 dalla lunetta nel primo tempo). Con gli esterni gravati di falli e la girandola di cambi, il secondo quarto è stato più sofferto e Tortona ne ha approfittato per rientrare da meno 16 a meno otto, nonostante la grande energia mostrata dentro l’area da Alex Poythress, nove punti e cinque rimbalzi a metà gara.

Il primo canestro della stagione è stato una tripla di Shavon Shields

Nel secondo tempo si è visto per cinque minuti il quintetto con Nikola Mirotic da ala piccola, anche se l’equilibrio non era l’ideale con Poythress e Hines, due uomini d’area, insieme. Mirotic in quella posizione ha segnato sei punti, un gioco da tre e una tripla. Tortona cavalcando il tiro da fuori di Mike Daum e anche un antisportivo fischiato a Kyle Hines è rientrata a meno uno contro un’Olimpia non più brillante sui due lati del campo come in avvio di gara. Nel momento più difficile, Diego Flaccadori ha segnato due canestri cruciali e l’Olimpia ha finito il terzo quarto con un parziale di 10-0 (tanto Mirotic, ancora da 3, ma con Caruso e Poythress) ripristinando 11 punti di vantaggio. Ancora una volta la girandola dei cambi, i problemi di falli, oltre che la qualità dell’avversario hanno ridotto il margine e costretto l’Olimpia a giocare la partita fino in fondo, a tratti cavalcando il gioco in post basso di Poythress. L’Olimpia ha finito con Mirotic accanto a due playmaker.

EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Derthona 96-86

Milano: Poythress 20 (8/11, 7 r.), Bortolani 10 (2/3, 4/4 tl), Pangos (0/9, 7 a.), Stojanovic, Mouratos, Kamagate 2 (2/2 tl), Flaccadori 12 (2/4, 7/8 tl), Hall (0/6, 6 r.), Caruso 4 (2/4), Shields 24 (7/11 2p, 3/4 3pt), Mirotic 22 (3/4 2p, 3/3 3p, 7/8 tl), Hines 2 (1/2, 6 r).

Tortona: Zerini, Dowe 6, Candi 16, Tavernelli, Baldasso 13, Daum 11, Obasohan 14, Weems 13, Thomas 8, Radosevic 5.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO