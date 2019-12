Missione compiuta al Paladozza: la Fortitudo Bologna batte Brindisi e si prepara al derby contro la Virtus

Un’ottima prestazione della squadra di Antimo Martino, priva del febbricitante Daniel, che si impone in casa contro Brindisi per 78 a 72. Una sontuosa prova di Robertson (15 punti per lui), unita all’ottima perfomance difensiva e offensiva del duo Sims e Leunen ( rispettivamente 17 e 14 punti), permettono alla squadra di Bologna di regalarsi una vittoria importante, soprattuto a livello mentale, in vista del derby di Natale contro la Virtus. Ottima la prestazione di Brindisi, che con i rispettivi 24 punti di Banks e Stone, ha provato a spaventare la Fortitudo, restando in partita sino alla fine ma non riuscendo a trovare la vittoria nel finale. In Paladozza caldissimo, il risultato finale recita: Fortitudo Bologna 78 – Brindisi 72.

A breve l’articolo completo.