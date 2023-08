Momo Faye: “Voglio ripagare con i fatti la fiducia che la società mi ha dato”

Sempre quest’oggi è stato presentato anche un nuovo giocatore della Pallacanestro Reggiana, ma non nuovo al pubblico reggiano in quanto Mouhmed Faye è un ragazzo del settore giovanile che è stato promosso in prima squadra.

Nel presentarlo il direttore sportivo Barozzi ha voluto sottolineare il messaggio che che la società ha voluto dare nel tesserare come straniero un giocatore proveniente dal settore giovanile.

“ Sarà un giocatore di impatto, ma questo lo sarà in prospettiva e chiedo a tutti, tifosi ed anche voi media di avere pazienza. E’ un centro moderno e che con tanta dedizione al lavoro e umiltà potrà fare grandi cose.”

“ Sono molto felice di essere in prima squadra a Reggio Emilia, società che mi ha dato fiducia dal momento che sono arrivato in città. Spero con il lavoro di ripagare questa fiducia e di continuare il lavoro ci crescita che ho iniziato. Rispetto alla scorsa stagione, dove ho disputato qualche amichevole, ho migliorato nel tiro e nel post basso. La parte migliore di me è comunque l’intensità in difesa.”