Napoli Basket, Givova nuovo sponsor tecnico

La SS Napoli Basket comunica che il nuovo Sponsor Tecnico per la prossima stagione del Campionato di Serie A1, sarà GIVOVA. La nota azienda campana di abbigliamento sportivo fornirà materiale tecnico alla prima squadra ed alle formazioni del settore giovanile, proseguendo la propria ascesa nel mercato per posizionare il proprio brand ai massimi livelli del settore.

I dettagli dell’accordo tra il Napoli Basket e GIVOVA saranno illustrati martedì prossimo 5 luglio 2022 nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 12.00 nella sala stampa del PalaBarbuto .

Dichiarazione del presidente della S. S. Napoli Basket Federico Grassi

“È certamente un passo avanti molto importante per la crescita e lo sviluppo della nostra società. L’accordo con Givova è un ulteriore tassello della programmazione che stiamo portando avanti, per consolidare il nostro progetto. È una giornata importante perché aldilà della disponibilità dell’azienda Givova, l’esserci legati a questa azienda è motivo d’orgoglio in quanto ha nel DNA la nostra stessa voglia di crescere.”

In rappresentanza della Givova sarà presente il Presidente Giovanni Acanfora, che insieme all’Amministratore Giuseppina Lodovico dichiara:” Siamo particolarmente orgogliosi della sponsorship col Napoli Basket, un atteso e gradito ritorno. GIVOVA veste lo sport a livello internazionale, ma è innegabile che vestire una squadra, di massima serie, della propria terra ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Crediamo nella squadra e in tutto il team, che supporteremo con impegno e professionalità: solo così si possono ottenere grandi risultati, puntando in alto e credendoci sempre, senza arrendersi mai”.

Givova dispone di una piattaforma logistica integrata, perfettamente organizzata per la distribuzione dei suoi prodotti in tutto il mondo e per la cura delle sempre più esigenti richieste di mercato, garantendo una velocità di risposta ai bisogni di clienti sempre più attenti al rapporto qualità/prezzo per il quale Givova si posiziona oggi ai primi posti nel mondo.

