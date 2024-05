Napoli Basket, Givova sponsor tecnico fino al 2028

La S.S. Napoli Basket é lieta di annunciare che Givova, nota azienda campana di abbigliamento sportivo, ha sottoscritto con la società azzurra, un nuovo accordo triennale, con opzione per la quarta stagione, come sponsor tecnico.

La S.S. Napoli basket, dopo una collaborazione che ha portato frutti straordinari nel corso degli ultimi due anni, è entusiasta di continuare insieme questo viaggio emozionante fatto di grandi successi, portando avanti i colori della società azzurra con orgoglio e passione, indossando il marchio Givova.

Il Presidente Giovanni Acanfora e l’Amministratore Unico Giuseppina Lodovico della Givova dichiarano:

“Siamo particolarmente orgogliosi della conferma della sponsorship con il Napoli Basket, un rinnovo che è il frutto della positiva esperienza acquisita nel corso del tempo, basata sulla stima, la fiducia e la professionalità e il comune interesse a raggiungere obiettivi importanti nel mondo della pallacanestro con reciproco lustro e prestigio nella massima serie. Il connubio tra Givova e Napoli Basket, già rivelatosi vincente e in cui noi crediamo moltissimo, andrà sicuramente a rinsaldarsi ulteriormente grazie a una serie di nuovi e interessanti progetti previsti per la prossima stagione, che coinvolgeranno sportivi, appassionati e tifosi”.

Dichiarazione Alessandro Dalla Salda, Amministratore Delegato SS Napoli Basket:

“È con grande soddisfazione per il Napoli Basket poter ufficializzare il rinnovo della partnership con Givova. Potere contare su un’eccellenza nazionale, capace di mantenere sempre un forte legame con il suo territorio di provenienza, è di fondamentale importanza nella condivisione del percorso di crescita intrapreso che ha come obiettivo primario quello di consolidare il nostro Club al vertice della pallacanestro italiana. Con questa firma siamo convinti di potere estendere un importante ciclo valorizzando anche il merchandising e lavorando su tante interessanti e belle iniziative che potremo offrire ai nostri tifosi attraverso una serie di attività che abbiamo programmato e che vedranno una sempre più ampia offerta per tutto il popolo azzurro e non solo. A nome di tutto Club esprimo il mio ringraziamento al Presidente di Givova Giovanni Acanfora e all’Amministratore Unico Giuseppina Lodovico per la fiducia riposta con la convinzione che attraverso l’impegno continuo ed una positiva sinergia aziendale si possa condividere insieme ancora tanti successi”

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET