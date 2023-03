Napoli-Brescia, Cotelli: “Napoli ricca di talento. Per noi gara fondamentale”

La presentazione della gara del PalaBarbuto è affidata a Matteo Cotelli, assistant coach della Germani Brescia: “Quella con Napoli è una partita fondamentale per il nostro cammino in campionato. Ci attende un match molto duro, da giocare in un palasport infuocato e contro una squadra ricca di talento individuale. Proprio per questo non possiamo prescindere dalla nostra difesa, per limitare i loro migliori realizzatori servirà un alto livello di intensità e fisicità”.

“Napoli è una squadra che è in grado di mettere a segno importanti parziali grazie al gioco in contropiede – prosegue Cotelli -: per questo motivo, per noi diventerà essenziale la gestione del ritmo di gioco, in modo da limitare il più possibile il loro impatto nel gioco in campo aperto. Per quanto riguarda l’attacco, invece, il nostro mantra rimane sempre lo stesso: condividere il pallone e muoverlo il più rapidamente possibile al fine di creare dei vantaggi e per cercare di costruire il miglior tiro possibile”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia