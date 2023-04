Napoli-Pesaro: la presentazione con l’assistant coach Luca Pentucci

L’assistant coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Luca Pentucci presenta il match che nella 29^ giornata di Serie A vedrà i biancorossi impegnati domani, sabato 29 aprile alle 19:00 sul parquet del PalaBarbuto contro la GeVi Napoli (match trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports con radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro – FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne, anche sui canali social di Radio Incontro in modalità audio-video con punteggio e in replica su TVRS – canale 13 del digitale terrestre – alle 22:05 di lunedì 1 maggio).

“Ci attende una trasferta impegnativa su un parquet molto caldo. Serviranno il giusto approccio, tenacia e motivazione per cercare di conquistare una vittoria che per noi sarebbe importante nella rincorsa ai playoff. Napoli vanta tanto talento, con gli esterni che possono colpire sia in penetrazione che da lontano. Dovremo giocare molto aggressivi, facendo attenzione a Jacorey Williams, uno dei protagonisti di questo campionato. Sarà importante cercare di non concedere canestri facili a Napoli”.

La presentazione di GeVi Napoli – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con Luca Pentucci è disponibile a questo link.

Pesaro, 28/04/2023