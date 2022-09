Napoli premia Jim Williams e Manfredo Fucile, miti della Fides Partenope

Dall’arte alle vittorie, ma anche dall’hamburger agli spaghetti con i frutti di mare. Parte dalla tradizione e dalla cucina il ricordo che Jim Williams, l’asso del basket che gioco’ nel Napoli per sette anni in un periodo top tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, portando la squadra a vincere la Coppa delle Coppe nel 1970. Con lui in squadra c’era anche Manfredo Fucile, napoletano: i due sono stati premiati in Comune dal sindaco, Gaetano Manfredi.

Williams è stato uno degli americani più forti che abbiano mai giocato a NAPOLI e lo straniero più “longevo” della storia del NAPOLI Basket avendo giocato qui per 7 anni, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 e rimanendo poi legatissimo alla città. Manfredo Fucile è il giocatore napoletano col maggior numero di presenze e punti realizzati in serie A.

“Sono particolarmente felice – ha dichiarato Manfredi – di premiare questa mattina Jim Williams e Manfredo Fucile perché sono stati due grandissimi campioni dello sport che hanno dato lustro alla Città. Ricordare le gesta del passato è sempre importante perché ci dà forza per il presente e per il futuro. Proprio pochi giorni fa abbiamo presentato la nuova stagione del NAPOLI basket in serie A, è una società seria che sta facendo di tutto per riportare NAPOLI ai massimi livelli e dare forza a tutto il movimento cestistico in città”.

“Venni qui a Napoli – spiega Williams – e trovai un luogo splendido con 2000 anni di cultura nelle sue strade, nei vicoli. Ho vissuto qui un lungo periodo di basket bellissimo, arrivando a vincere con i compagni la Coppa delle Coppe. E’ stata un’avventura molto bella”. Oggi Williams vive vicino Philadelphia ma ricorda bene la citta’ e le enormi differenze con gli Usa all’epoca: “Giocavo a basket – ha raccontato oggi – e lavoravo anche in una societa’ di pubblicita’. A pranzo mangiavamo hamburger, patatine e coca cola. In dieci minuti finiva il pranzo. A Napoli ho conosciuto la cucina era fantastica, capii le differenze amando gli spaghetti”.

“Essere qui oggi per me con Jim e col Sindaco è un sogno che si realizza – ha dichiarato Manfredo Fucile – E’ dal 1973 che sogno di riportare Jim a NAPOLI e non solo per una fugace apparizione. Ringrazio il Sindaco Manfredi che ha voluto premiarci ed è sempre vicino al mondo del basket”.