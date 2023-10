Napoli, presentata la “Fruit Village Arena – PalaBarbuto”

Si è tenuta stamane, sul suggestivo parquet dell’impianto di Fuorigrotta, la conferenza stampa di presentazione del “Fruit Village Arena PalaBarbuto”, la nuova denominazione della struttura di Viale Giochi del Mediterraneo conseguenza dell’accordo di partnership siglato dalla S.S. Napoli Basket con Fruit Village, a seguito dell’autorizzazione del cambio di denominazione ricevuta dal Comune di Napoli.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Vicepresidente della S.S. Napoli Basket Alfredo Amoroso, l’Amministratore Delegato della società azzurra Alessandro Dalla Salda, l’Amministratore Unico di Fruit Village Cesare Landi, ed il Direttore Generale Cristian Gabriele.

Dichiarazione Vicepresidente Napoli Basket Alfredo Amoroso:

“E’ davvero emozionante poter presentare questa partnership con Fruit Village proprio sul parquet dell’impianto di gioco. E’ il simbolo, e la sintesi di quello che abbiamo voluto costruire nell’ultimo periodo insieme ai miei soci Federico Grassi e Francesco Tavassi. Aver concesso il “naming” del palazzetto ad un’azienda seria che ci segue con grande attenzione da due stagioni come Fruit Village, è per noi motivo di orgoglio. Li ringraziamo per aver sposato questo nuovo progetto di rivalutazione del palazzetto sia per il basket, ma anche per la città di Napoli. Un’arena intitolata allo storico giornalista napoletano Lello Barbuto che vogliamo ricordare sempre e ringraziare unitamente ala sua famiglia.

Il nostro auspicio è quello che il Fruit Village Arena PalaBarbuto diventi sempre di più vivibile e moderna per i nostri tifosi.

Dichiarazione Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda:

“L’ingresso di Fruit Village in qualità di Naming Rights del PalaBarbuto è un ulteriore consolidamento che rafforza un’altra grande sfida come quella della concessione di gestione dell’impianto con il Comune di Napoli che la S.S. Napoli Basket ha deciso di accettare per un’ulteriore crescita della Società. L’accordo terminerà il 30 giugno 2024. Siamo intenzionati, con la gestione del palazzetto, ora nuova Fruit Village Arena, a far vivere l’impianto coinvolgendo i napoletani anche attraverso eventi aziendali e sportivi. Per poter sviluppare le attività nel miglior modo il Club ha investito anche nella figura di Luigi La Marca, giovane manager ma già con una buona esperienza alle spalle che sarà il direttore della Fruit Village Arena. Inoltre, in qualità di event, food and beverage partner, al nostro fianco Mosaiko Enterprise.”

Dichiarazione Cesare Landi Amministratore Unico Fruit Village:

“Volevamo innanzitutto ringraziare per la grande opportunità concessa di poter collaborare con la S.S.Napoli Basket con la quale già da due anni abbiamo un consolidato rapporto di partnership. Quest’anno ci siamo ripromessi di voler contribuire in maniera maggiore, ed abbiamo fortemente voluto sottoscrivere questo nuovo rapporto di sponsorizzazione che ha un significato anche per la città di Napoli in costante crescita nell’ultimo periodo dal punto di vista turistico nazionale ed internazionale. L’idea di sposare il nuovo progetto della Fruit Village Arena nasce da voler creare una vera e propria casa del basket a Napoli. Un nuovo comprensorio dove giovani, atleti, e turisti possano camminare tutti insieme a braccetto.

Dichiarazione Cristian Gabriele Direttore Generale Fruit Village:

“Napoli è sempre molto attenta a queste attività ed alle imprese che sposano questi progetti. Noi come Fruit Village siamo davvero orgogliosi di supportare questo progetto, oltre che coinvolti perché sin da subito abbiamo voluto fortemente questa sponsorizzazione con il Napoli Basket. Per noi è motivo di vicinanza non solo alla città di Napoli, ma anche alle attività che vengono svolte all’interno dell’impianto. Anche presso le nostre strutture turistiche mettiamo al centro dei nostri villaggi l’aspetto sportivo con la presenza di coach specializzati che seguono le varie attività di intrattenimento che organizziamo.”

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET