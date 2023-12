Napoli-Reggio Emilia, Priftis: “Evitare il loro contropiede con attacchi bilanciati”

Trasferta in terra campana per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che per la prima volta quest’anno sarà impegnata nell’anticipo delle ore 12:00 di domenica, sull’insidioso campo della GeVi Napoli.

Queste le parole del coach biancorosso Dimitris Priftis in sede di presentazione della sfida: “Naturalmente Napoli si sta dimostrando una squadra molto forte, basta guardare la loro attuale posizione in classifica ed il peso delle vittorie che hanno ottenuto fino ad ora. Sono una squadra che gioca con rotazioni relativamente corte e questo fa si che tutti quelli che scendono in campo lo fanno con grande fiducia e consapevolezza del loro ruolo. Hanno sicuramente uno stile di gioco che cerca di alzare il numero di possessi e giocare a punteggio alto, frutto di tanto talento soprattutto perimetrale e nel tiro da tre punti. In difesa adottano delle particolari soluzioni tattiche a cui dovremo prestare grande attenzione. I nostri obiettivi per affrontare questa dura trasferta sono di fare un match di grande concentrazione ed esecuzione offensiva in modo da avere una scelta di tiro bilanciata che non dia loro punti facili in contropiede primario”.

Il match sarà diretto dalla terna arbitrale composta da Rossi, Galasso e Noce e trasmessa in esclusiva su DAZN.

ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana