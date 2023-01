Napoli-Sassari, le parole di Bucchi: “Gevi con tanto talento”

Conferenza stampa di presentazione in club house dell’importante match con Napoli, in programma nel capoluogo campano domenica alle 19:30.

Apre l’analisi Kaspar Treier:

“Abbiamo conquistato due vittorie molto importanti, la terza sarebbe ancora più bella ed è una sorta di secondo campionato per noi. Sarà una partita tosta e difficile che se riusciamo a portare a casa sarebbe molto importante per noi in chiave classifica.”

Come stai?

“Purtroppo, la stagione è iniziata male con la frattura al gomito e altri piccoli infortuni ma ora sto bene, sto cercando di tornare il più in fretta possibile e riprendere fiducia”

Qual è la vera Dinamo che ha alternato grandi prestazioni ad altre meno buone?

“Durante le partite secondo me dobbiamo essere più sul pezzo per più tempo, contro Brescia, abbiamo fatto 10 minuti di grande difesa e poi abbiamo pagato l’ultimo quarto e non è bastato per vincere. Contro Brindisi 15 minuti super ed è stato sufficiente per conquistare la vittoria. Ora stiamo lavorando per avere questo tempo più alto possibile, a volte non bastano 10-15 minuti super per vincere. Napoli ha delle guardie che tirano, hanno talento e possono essere molte pericolose. Hanno fatto due partite con il nuovo allenatore, le sue squadre non mollano mai, ma noi comunque daremo il meglio.”

Prende la parola poi coach Bucchi:

” Veniamo da due buone gare, la squadra ha fatto un buon lavoro, dobbiamo però cercare di smussare qualche angolo. Napoli è una squadra molto talentuosa, ci aspetta una partita impegnativa, da parte nostra comporta molta attenzione e maggiore concentrazione. Conterà molto l’attitudine, Napoli è una squadra che ha molto talento nelle individualità.

Come sta Robinson? Sarà della partita?

“Per quanto riguarda Robinson stiamo valutando giorno per giorno, stiamo cercando di accelerare i tempi, prenderemo una decisione domani o al massimo domenica mattina”

Dobbiamo guardare avanti con fiducia, la squadra si sta allenando bene, è vero abbiamo partite non buonissime, ma ora abbiamo una bella faccia, buon atteggiamento e andiamo sempre in campo con l’idea di vincere la partita, lo spirito della squadra è molto vivo e battagliero, anche quando abbiamo perso lo spirito è sempre stato quello. L’importante è che la squadra abbia l’atteggiamento giusto. Il campionato è molto stretto ed equilibrato, tutte le squadre si sono rinforzate e migliorate. Ogni partita sarà quasi uno spareggio, anche le sconfitte non sono così pesanti. La nostra è una squadra che ha la mentalità di poter vincer ovunque, bisogna tenere l’approccio giusto.”

