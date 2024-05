Napoli-Scafati, il DS Egidio: “Vogliamo riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa”

In virtù dell’attuale situazione di classifica, quello di domani, domenica 5 maggio (ore 18:15), alla Fruit Village Arena PalaBarbuto, non sarà un derby dalla grande attrattività mediatica, perché la posta in palio conterà solo per le statistiche e nulla più. Ge. Vi. Napoli e Givova Scafati si incontreranno in quest’ultimo turno di stagione regolare del campionato di serie A solo per il prestigio e non per motivazioni dettate dal raggiungimento di un obiettivo ben preciso.

Entrambe le società, infatti, sono già certe della permanenza in massima serie (obiettivo prefissato ad inizio stagione) da diverse settimane ed ambedue si sono recentemente ritrovate ad un passo dalla zona playoff, senza però riuscire a piazzare quel guizzo necessario per conquistare la qualificazione alla post season.

Così, quando mancano solo 40’ al termine della stagione agonistica, il derby diventa la sfida che conserva il proprio fascino solo relativamente ad essa stessa, perché l’esito finale ed i due punti in palio non cambierebbero le sorti di nessuna delle due contendenti, che si fronteggeranno quindi solo con l’obiettivo di congedarsi con una bella prova da entrambe le tifoserie.

La Ge. Vi. Napoli proverà senza dubbio a vendicare la pesante sconfitta subita all’andata a campi invertiti, mentre la Givova Scafati vorrà invece provare a raggiungere quota 26 punti e così fare meglio (quanto a punti conquistati) della passata stagione in cui l’obiettivo salvezza fu conseguito proprio all’ultimo turno. Inoltre, una vittoria dei viaggianti, permetterebbe a questi ultimi di sopravanzare nella classifica finale la diretta rivale, in virtù del doppio confronto a favore, sebbene a pari punti (26).

Formazione al completo per coach Matteo Boniciolli, che per quest’ultima apparizione potrà usufruire di tutti gli effettivi a sua disposizione.

L’AVVERSARIO

Anche coach Igor Milicic potrà disporre di tutti gli uomini dell’organico e quindi di tutto il suo parco stranieri, mostratosi finora tra i più prolifici dell’intera categoria, come dimostrato anche dal successo in Coppa Italia: lo statunitense Pullen (guardia da 14,7 punti e 2,4 assist di media); il croato Zubcic (ala grande da 14,4 punti e 5,6 rimbalzi di media); il canadese Ennis (playmaker da 13,9 punti e 6,8 assist di media); lo statunitense Brown (guardia da 12,3 punti e 2,1 assist di media; il polacco Sokolowski (ala grande da 12 punti, 2,2 assist e 5,2 rimbalzi di media); lo statunitense Owens (centro da 11,3 punti e 7,2 rimbalzi di media). A costoro va aggiunto un buon parco italiani formato dal centro Lever, dal playmaker De Nicolao, dall’ala Ebeling e dal centro Mabor Dut Biar.

LE DICHIARAZIONI

Il direttore sportivo Nicola Egidio: «Ci accingiamo a disputare l’ultima giornata di una stagione che ci ha visti conseguire un risultato storico, dal momento che per la prima volta nella storia del club, Scafati prenderà parte per il terzo anno consecutivo al campionato di A, ma con la consapevolezza che avremmo potuto fare qualcosa in più. Derby un po’ sui generis in quanto non mette nulla in palio per la classifica, ma che non per questo ci vedrà privi di motivazioni e stimoli. Al contrario, la nostra volontà è quella di riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa, regalando un’ultima gioia ai tifosi in quella che è comunque una gara dai contorni emotivi particolari e provando a migliorare il record dello scorso anno. Anche Napoli non ha avuto un bel finale di stagione. Viene da 10 sconfitte nelle ultime 12 partite, ma resta una squadra dagli alti contenuti tecnici, con diversi giocatori in grado di fare paniere e mettere punti a tabellone. Vorrà indubbiamente chiudere bene davanti al loro pubblico, dovremo essere bravi ad approcciare bene la gara, facendo capire fin da subito di essere connessi mentalmente».

Uff stampa Scafati Basket 1969