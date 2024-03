Napoli – Treviso, Olisevicius: “Siamo pronti per il rush finale del campo”

Dopo le tre settimane di sosta dedicate a Coppa Italia e qualificazioni per i Campionati Europei del 2025, torna la Serie A UnipolSai. La 21° giornata di campionato propone una sfida impegnativa per Treviso Basket, attesa dai neo-campioni di Coppa Italia della GeVi Napoli domenica 3 marzo alle 12.30 in un PalaBarbuto soldout.

Reduce dalla bella vittoria in quel di Trento frutto della bomba di capitan Alessandro Zanelli a 2” dalla sirena, la Nutribullet arriva a domenica con il morale alto e l’intenzione di sfruttare l’energia positiva dopo tre settimane di allenamenti con ottima intensità. In classifica, Treviso occupa la 14° posizione con 6 vittorie e 14 sconfitte, con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Se la Nutribullet si presenta con la giusta carica emotiva, lo stesso si può dire della GeVi Napoli se non di più. Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia sull’Olimpia Milano, i partenopei alzeranno il trofeo davanti al proprio pubblico proprio in questa giornata. Attualmente, la GeVi si trova al quinto posto in classifica in coabitazione con Reggio Emilia con 22 punti, avendo raccolto 11 successi e 9 sconfitte.

ARBITRI: Attard, Galasso e Catani.

MEDIA: DAZN previo abbonamento.

GLI EX ED I PRECEDENTI: un solo ex per questa sfida, Michal Sokolowski, a Treviso dal 2020 ad inizio 2023. Cinque invece i confronti nella massima serie tra le due squadre, due in Supercoppa, con Napoli in vantaggio per 4-3.

PROSSIME PARTITE: ad oltre un mese dall’ultima volta, la Nutribullet Treviso Basket torna al Palaverde per affrontare la UnaHotels Reggio Emilia sabato 9 marzo alle 20.30 prima e la Vanoli Cremona domenica 17 marzo alle 20 poi. E’ ancora possibile acquistare biglietti per entrambe le sfide sul sito di Treviso Basket nella sezione biglietteria, così come sul sito vivaticket e nei punti vendita fisici vivaticket.

DICHIARAZIONI OSVALDAS OLISEVICIUS:

“In questi giorni con la nazionale lituana ho vissuto un’esperienza stimolante, allenandomi e confrontandomi con giocatori di Eurolega, poi ovviamente rappresentare la propria nazione è sempre un grande orgoglio. Io sto bene e ho voglia di tornare in campo, so che i miei compagni hanno lavorato duro mentre ero via, e penso di poter dire che arriviamo pronti a quest’ultima fase del campionato. Siamo motivati, sappiamo che non possiamo permetterci di commettere errori nelle ultime dieci partite, quindi le affronteremo tutte con la faccia giusta e con un’idea ben chiara in mente: vogliamo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Napoli penso stia affrontando un ottimo momento, è una squadra con giocatori di livello e ben allenata, noi dovremo scendere in campo con il giusto livello di attenzione e fisicità, cercando di creare quanti più problemi possibili al loro piano partita. E’ una squadra che ama giocare in transizione, quindi la nostra difesa potrà svolgere un ruolo fondamentale”.

Francesco Maria Cernetti

Responsabile Stampa e Comunicazione