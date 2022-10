Napoli-Trieste, la sala stampa di Buscaglia e Legovich

Maurizio Buscaglia (coach Gevi Napoli): “Siamo molto rammaricati della sconfitta, grande merito va a Trieste che ha giocato una partita gagliarda. Abbiamo cominciato bene, ma non siamo poi riusciti a trovare rimedio alla zona, commettendo tanti errori. Ci sono state piccole sbavature che sono proseguite nel corso di tutta la gara, non siamo riusciti a fare la partita che volevamo. Ci tenevamo a vincere. Siamo consapevoli di dover lavorare molto. Dobbiamo giocare meglio, attaccare gli spazi. Abbiamo dato fiducia ai nostri avversari. Evidentemente non eravamo pronti per conquistare la terza vittoria consecutiva.”

Marco Legovich (coach Pall. Trieste 2004): “Faccio sinceramente fatica a parlare della partita in termini tecnici e tattici, vorrei dare tutto il merito ai ragazzi che oggi hanno fatto una partita encomiabile per impegno e capacità di reagire dopo un primo quarto che non è andato come speravamo. Sono rimasti lì, con tanta voglia di vincerla dopo settimane difficili alle spalle. Grande merito a loro e grande merito a Max e Andrea, qui al mio fianco, che vivono con me in ufficio ogni giorno, dalla mattina alla sera. Questo per noi è il primo passo, avevamo bisogno di una svolta, che non avrebbe dovuto per forza coincidere con una vittoria, ma con la consapevolezza di fare qualcosa di grande, come squadra. Oggi lo siamo stati, una squadra con “S” maiuscola, non pensando all’individualità, bensì a cosa uno potesse fare con l’altro in attacco e in difesa. Siamo rimasti uniti e sono davvero molto orgoglioso della squadra e dello staff, Max, Andrea e Luca Bonetta (preparatore ndr), che nonostante mille difficoltà e un inizio difficile, non si è mai disunito, e oggi ci prendiamo i primi due punti. Poteva vincere Napoli fino alla fine ma è stato bello portarla a casa così”.