Napoli – Varese, Caruso: “Per noi una gara fondamentale”

Le parole di Guglielmo Caruso in vista di GeVi Napoli-Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«La settimana con la Nazionale è stata una bella esperienza; quando si veste la maglia azzurra è sempre un onore ed un orgoglio. Mi è stata utile anche per staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie. Ora sono ritornato ancora più carico e motivato; mi mancava l’aria del palazzetto di Varese e non vedo l’ora di giocare contro Napoli domenica. Tornare nella città dove sono nato mi fa sempre molto piacere; al PalaBarbuto si respira un’aria sempre molto calda e non è facile riuscire a giocarci. Mi fa piacere scontrarmi contro giocatori che fanno parte di quel contesto ma soprattutto farlo di fronte ai miei amici e familiari. Non ho nessun tipo di pressione però, anzi, sono consapevole che devo rimanere concentrato e provare a fare, insieme ai miei compagni, tutto quello che abbiamo preparato questa settimana. Sarà importante tornare a casa con una vittoria. Sarà una sfida molto intensa così come all’andata dove l’equilibrio ha regnato fino al terzo quarto; la GeVi è una squadra di talento e molto solida che non rispecchia l’attuale posizione in classifica che ricopre. Come già detto, sarà difficile giocare in quel campo quindi toccherà a noi arrivare alla partita con il giusto atteggiamento e la giusta mentalità sapendo che ci aspetterà una lotta per 40 minuti»



