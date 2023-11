Napoli – Varese, Moretti: “Dobbiamo continuare così”

Le parole di Davide Moretti in vista di Generazione Vincente Napoli Basket-Openjobmetis Varese:



«Arriviamo da tre vittorie consecutive e devo dire che sono servite soprattutto per il morale; inoltre è stato bello ottenerle davanti ai nostri tifosi. Abbiamo visto che con il lavoro che facciamo in palestra, cambiando un paio di cose, i risultati sono arrivati e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Domani sera affronteremo Napoli, una squadra già ben consolidata nonostante siamo solo alla sesta partita di campionato. Credo sia proprio questa la sua forza più grande. In attacco gioca molto bene; fanno girare la palla ed hanno una grande chimica, mentre in difesa si aiutano tanto a vicenda. Dovremo avere molta pazienza, passarci bene la palla e fare le nostre cose cercando di giocare la nostra pallacanestro come fatto nelle ultime uscite. Tariq Owens? Ci sentiamo spesso e non vedo l’ora di giocarci contro».

