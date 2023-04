Napoli-Venezia, la sala stampa: le parole di Spahija e Pancotto

Neven Spahija (Umana Reyer Venezia): “Sono davvero felice di essere tornato a Napoli dopo tanti anni. Voglio congratularmi con entrambe le squadre e in particolare con coach Pancotto e i giocatori di Napoli per la partita che hanno fatto. Hanno combattuto per quaranta minuti senza mai mollare. Il finale di partita rappresenta il motivo per cui amiamo questo sport e la sua bellezza: alla fine può vincere una sola squadra. Congratulazioni ai nostri giocatori perché siamo stati bravi a vincere dopo un viaggio difficile come quello a Tel Aviv. Inoltre è rientrato Bramos e oggi ha dimostrato ancora quanto sia importante per noi. Nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, credo che abbiamo meritato la vittoria”.

Cesare Pancotto (Gevi Napoli): “Complimenti a Venezia, ha meritato la vittoria. E’ rimasta avanti per tutta la partita, noi abbiamo fatto tanto per cambiare l’inerzia, lottando alla pari contro una grande squadra. I particolari decidono la gara. In questa partita si è vista una squadra che ha giocato con grande determinazione e convinzione, usando tatticismi per fermare Venezia che si è dovuta affidare al talento individuale. Contro una formazione forte abbiamo alzato il nostro livello. Ai ragazzi, nello spogliatoio, ho detto che hanno fatto una grande partita. Resta la rabbia della sconfitta, la consapevolezza di dover fare ancora uno step per colmare il gap. Dico solo bravi ai miei giocatori, la strada per la salvezza è ancora lunga”.