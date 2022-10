Napoli – Virtus Bologna, la sala stampa: le parole di Buscaglia e Scariolo

Il post partita di Napoli-Virtus Bologna.

MAURIZIO BUSCAGLIA (GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI): “Abbiamo fatto molte buone cose, alcune buonissime. Abbiamo lavorato bene, non è facile rimanere per 40′ a un certo livello di intensità difensiva, soprattutto quando già senza Uglietti e perdendo Howard, abbiamo dovuto fare i conti con i problemi di falli dei lunghi. Bologna nel secondo tempo ha alzato la fisicità, tolto ricezioni, chiuso liee di gioco e noi abbiamo costruito poco. Sicuramente lavoreremo per avere opzioni migliori, ma è vero anche che abbiamo fatto proprio fatica. Su dieci tiri liberi tentati uno solo è arrivato nel secondo tempo, tanto per dare un misura di come non riuscivamo più ad attaccare in maniera equilibrata. Andiamo comunque a casa con risposte di partenza positive, sulle quali dovremo inserire costruire inserendo Agravanis, ritrovando Uglietti e sperando che non ci siano problemi con Howard”.

SERGIO SCARIOLO (VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA): “Primo tempo inguardabile poi siamo migliorati nella ripresa. La chiave della partita sta in un ultimo periodo molto solido in difesa. Napoli ha fatto una buona partita, ha lottato e giocato bene fino alla fine, in questo senso siamo contenti per la vittoria, riuscirci fuori casa non è mai facile. Sicuramente dobbiamo avere più continuità, anche se ci sono alcuni giocatori che devono inserirsi e altri che devono migliorare la propria condizione come Hackett. Credo che dobbiamo puntare a essere più consistenti e continui nei 40′, ci saranno partite con avversari dalla tenuta fisica maggiore. Le prime partite comunque sono sempre molto poco decifrabili, l’importante era cominciare con una vittoria”.