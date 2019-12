Nasce LBATV: da venerdì in diretta le gare della IBSA Next Gen Cup

La IBSA Next Gen Cup, la manifestazione riservata alle formazioni Under 18 delle squadre di Serie A che scatta venerdì 27 dicembre alla Virtus Segafredo Arena di Bologna costituirà il primo contenuto live della nuova piattaforma LBATV (www.lbatv.it), fruibile da oggi alle 18:00 per tutti gli appassionati. Tutte le gare in programma, dalla fase di qualificazione del settore maschile (in programma venerdì 27 e sabato 28 dicembre e giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 gennaio) che del settore femminile (in programma il 30 dicembre) saranno disponibili sulla piattaforma OTT Free di proprietà della Lega Basket in modalità live e on demand.

Oltre a queste gare, LBA TV proporrà agli appassionati tutti i contenuti originali on-demand prodotti dalla LBA e dai suoi partner, tra cui: highlights, mini movie degli eventi, documentari, monografie, interviste, speciali su momenti e giocatori storici, partite di archivio, contenuti di impegno sociale e molto altro. I contenuti verranno aggiornati ogni giorno per rendere la piattaforma sempre viva e di interesse alla scoperta delle performance, dei protagonisti e delle storie di oggi e di ieri del campionato di Serie A.

Poco dopo la prima messa online verranno implementare apposite sezioni per ogni Club all’interno delle quali ogni tifoso potrà vivere un’esperienza verticale all’interno dei contenuti dedicati alla propria squadra con un mix inedito di contributi prodotti dal proprio Club e dalla LBA per scoprire tutto sui propri beniamini.

LBA TV è stata sviluppata dalla Lega Basket con l’azienda americana ViewLift, leader tecnologico sia negli USA che in Europa, già sviluppatore di numerose piattaforme per la distribuzione di contenuti video in differenti modalità.

LBA TV nasce con l’obiettivo di fornire a tutti i fan delle squadre di Serie A ed a tutti gli appassionati di basket un nuovo canale di fruizione aggregatore di tutti i contenuti esclusivi ed originali prodotti dai Club, dalla LBA e dai suoi partner. LBA TV andrà ad integrare l’offerta delle partite di Serie A garantita dai partner Eurosport e Rai per soddisfare il desiderio di basket in ogni momento.

