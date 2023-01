Nicolò Melli supera quota 1000 rimbalzi in LBA

Grazie ai 3 palloni agguantati sotto i tabelloni nella gara disputata ieri contro la Bertram Yachts Tortona valida per la quindicesima giornata della Serie A Unipolsai 2022/23, Nicolò Melli ha raggiunto e oltrepassato l’encomiabile cifra di 1000 rimbalzi catturati nel massimo campionato nostrano.

Tale milestone è stato conseguito dal nativo di Reggio Emilia prendendo parte a 237 gare e vestendo la maglia di sole due squadre, ovvero Scavolini Siviglia Pesaro (formazione con la quale nella stagione 2010/11 ha totalizzato 39 rimbalzi in 12 presenze) e Olimpia Milano, club per il quale Melli, ad oggi, ha collezionato 963 rimbalzi in 225 apparizioni nella prima lega nazionale.

Qui l’ex Pelicans e Mavericks, anche grazie a stagioni da 231 rimbalzi presi (suo record in una singola annata) come la 2013/14 e performance come quella del 12 dicembre 2021 contro la Germani Brescia in cui ha siglato i propri career high in A per rimbalzi offensivi (7) e totali (14), dal 2010 a oggi ha viaggiato a 4.2 rimbalzi a partita (1.1 offensivi, 3.1 difensivi), un andamento questo leggermente inferiore a quello della stagione corrente dove Melli sta agguantando 5.6 rimbalzi (1.4 in attacco, 4.2 in difesa) di media.

Con questo passo, ieri il classe 1991 è diventato il decimo giocatore in forza nel nostro campionato ad essersi messo in tasca 1000 o più rimbalzi in carriera in Serie A sedendosi al tavolo con gente del calibro di David Moss (1649), Andrea Cinciarini (1486), Mitchell Watt (1332), Tyler Cain (1328), Valerio Mazzola (1226), Christian Burns (1198), Julyan Stone (1190), Jeff Brooks (1182) e Gigi Datome (1103).

Quest’ultimo dunque non è più l’unico elemento in quadrupla cifra per rimbalzi presi in Serie all’interno del roster dell’EA7 Emporio Armani, compagine con la quale Melli, nel complesso, ha catturato 1079 rimbalzi in tutte le competizioni nazionali e 1553 considerando anche le coppe europee.

Il bottino in carriera del cestista reggiano invece ammonta ora a 3468 rimbalzi complessivi, un numero questo che Melli ha avuto modo di combinare trascorrendo due stagioni in NBA (302 rimbalzi), due in Germania (801 in tutte le competizioni) e due in Turchia (696) oltre alle nove in Italia (1669).

