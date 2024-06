Nikola Mirotic MVP UnipolSai della LBA Finals

Nikola Mirotic della EA7 Emporio Armani Milano ha conquistato il premio di MVP UnipolSai della LBA Finals, premiato da Simona Ruggieri, Responsabile Sponsorship Gruppo Unipol.

Il numero 33 biancorosso ha registrato 17.8 punti, 7.5 rimbalzi, 1.5 stoppate e 23.8 di valutazione nelle quattro gare disputate in queste finali Scudetto. Con i 30 punti segnati in Gara 4, Mirotic ha stabilito anche il proprio career high con la compagine milanese, superando i 26 realizzati contro la Generazione Vincente Napoli in regular season. Il 47 di valutazione totalizzato è invece il secondo miglior dato all-time in una gara delle Finals, dietro solamente al 54 messo a referto da Zeljko Rebraca con la divisa della Benetton Treviso.

LEGABASKET.IT