Nota di LBA sui diritti audiovisivi 2022-2025: offerte da Eurosport, Media Pro e Eleven Sports

Lega Basket Serie A comunica che in data odierna alle ore 12 è scaduto il termine per presentare offerte per i Pacchetti Pay e Free dei Diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Alla presenza di un notaio, sempre in data odierna, si è proceduto alla apertura delle buste ricevute, sia per i diritti Pay che per i diritti Free, da parte degli operatori Eurosport Sas e Eleven Sports Network Ldt e dall’intermediario indipendente Euroscena del gruppo Media Pro.

La LBA valuterà nei prossimi giorni se esistono i requisiti formali e sostanziali per la eventuale assegnazione.

Legabasket.it