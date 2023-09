Nutribullet Treviso, frattura nasale per Ky Bowman

By

Non senza conseguenze la prima uscita ufficiale di TVB al Torneo del Cavallino, a causa di un colpo subito nel secondo quarto del match vinto ieri con Brindisi infatti l’esterno USA Ky Bowman ha riportato la frattura del setto nasale che lo terrà fuori dalla finale 1/2 posto di questa sera (20.30, diretta Youtube su Antenna Sud) con la Reyer Venezia.

Subito all’opera lo staff medico del club trevigiano: stamattina a Conegliano stata esercitata dal dott.Paolo Russo (foto) una riduzione manuale di frattura con contenzione esterna. Il giocatore per dieci giorni porterà la contenzione esterna e potrà allenarsi senza contatto in settimana. Salterà con tutta probabilità quindi anche l’amichevole di martedì a Istrana con Cremona e se tutto procederà secondo i piani il weekend prossimo Bowman potrà rientrare regolarmente in campo.

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket