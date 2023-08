Nutribullet Treviso: primo giorno di lavoro a Sant’Antonino 

Giornata che ha inaugurato ufficialmente la nuova stagione 2023/24 per la Nutribullet TVB di coach Frank Vitucci che ha diretto il primo allenamento di una settimana che vedrà nei prossimi giorni comporre il puzzle del nuovo team fino all’evento di venerdì quando, al completo, si svolgerà nel tardo pomeriggio a Sant’Antonino l’allenamento aperto al pubblico in cui i tifosi trevigiani potranno gustarsi dal vivo le evoluzioni dei nuovi beniamini biancocelesti.

Sotto la guida dello staff tecnico capitanato da coach Frank Vitucci con gli assistenti Alberto Morea e Mattia Consoli e il preparatore atletico Dario De Conti, c’erano oggi al primo appello il capitano Alessandro Zanelli, i giovani Leonardo Faggian, Francesco Scandiuzzi, David Torresani e due nuovi arrivi, il lungo Andrea Mezzanotte e il centro americano Pauly Paulicap arrivato a Treviso proprio stamattina. Aggregati anche i ragazzi delle giovanili che parteciperanno alla preparazione precampionato: Enrico Tadiotto, Cristiano Guidolin, Alberto Pellizzari e Giovanni De Marchi.

Il nuovo centro USA Pauly Paulicap, proveniente dal campionato cipriota, descrive così le sue prime impressioni trevigiane: “E’ molto bello qui, sono qui da poche ore, ma si percepisce già un’energia positiva, ho visto in questo periodo alcuni video dell’atmosfera del Palaverde, i fans scatenati, non vedo l’ora di conoscerli. Se devo presentarmi come giocatore posso dire che mi piace mettere tanta energia in campo, prendere rimbalzi, correre e soprattutto stoppare, in questo senso avrò bisogno dell’aiuto del pubblico che possa gasarmi e aiutare me e la squadra, so che da questo punto di vista a Treviso non ci saranno problemi!”

Andrea Mezzanotte, lungo italiano proveniente da Brindisi: “Ho scelto Treviso dopo la chiamata di coach Vitucci, mi sono trovato molto bene con lui nella scorsa annata a Brindisi ed è stata una scelta abbastanza facile perchè con lui potrò proseguire il mio percorso di crescita continuando sulla strada dell’anno scorso. Voglio conquistarmi minuti in campo come successo a Brindisi e dare tutto quello che mi sarà chiesto, sono contento della scelta di Treviso anche perché dopo le mie esperienze a Trento e a Brindisi sono in un’altra città che vive il basket in maniera particolare, con tanti appassionati e un pubblico caldo, ora sta a noi creare al più presto un gruppo compatto per affrontare le sfide di questa stagione.”

Coach Frank Vitucci: “Saremo una squadra dinamica,con tanto talento, che potrà giocare in velocità e divertire il pubblico, questo è quello che abbiamo cercato di creare in sede di mercato, giocatori di talento che ci permettano tante opzioni per finalizzare. Abbiamo volutamente spostato il baricentro della squadra nel reparto “piccoli”, è da lì che partirà il nostro gioco, adesso sarà importante questo inizio di stagione per assemblare i pezzi e creare la nostra identità. Sono orgoglioso che alcuni di questi nuovi giocatori siano atleti che hanno voluto seguirmi da altre esperienze perchè vuol dire che c’è feeling e stima reciproca, potremo fare bene insieme. Il pubblico? La squadra è del pubblico, della città, appunto per questo abbiamo voluto aprire a tutti l’allenamento di venerdì, il primo al completo, perchè vogliamo al più presto creare una bella simbiosi con i nostri tifosi che saranno la nostra arma in più nella stagione che abbiamo inaugurato oggi.”

In settimana da domani arriveranno i restanti giocatori americani,martedì in serata arriveranno D’Angelo Harrison, Terry Allen, Ky Bowman e James Young, mercoledì sarà la volta di Deishuan Booker, mentre l’ultimo tassello ad aggregarsi al gruppo sarà Gora Camara che dopo gli impegni nel preolimpico con la nazionale del Senegal.

Foto Gregolin

Uff. Stampa e Comunicazione Nutribullet Treviso Basket