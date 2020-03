I giocatori dell’Olimpia Milano hanno accettato il taglio dello stipendio.

Ettore Messina ha confermato la notizia all’Ansa, annunciando la piena disponibilità dei giocatori.

“”I giocatori si sono detti estremamente disponibili ad accogliere eventuali richieste. Sono ragazzi sensibili e responsabili, sono molto orgoglioso di loro. Abbiamo un proprietario come Giorgio Armani che si è speso molto per l’Italia in questo momento di difficoltà”.