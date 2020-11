Olimpia Milano, che batosta! Tanti membri positivi al #covid

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani martedì 10 novembre ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito.” Questo è il comunicato della società biancorossa.

Per l’insider spagnolo Chema de Lucas si tratterebbe di ben otto giocatori colpiti. Da capire anche come stanno i giocatori del Valencia e di Brescia, ultime squadre affrontate dall’Olimpia.

La squadra avrebbe dovuto partire domani pomeriggio alla volta della Russia per il doppio impegno di Eurolega: mercoledì a San Pietroburgo il recupero con lo Zenit e venerdì a Mosca l’ottava giornata in casa del Khimki. Molto probabile che verranno rinviate entrambe, insieme alla partita di LBA a Desio contro la Acqua San Bernando Cantù.

in foto Milano vs Khimki della stagione 2019/20