Olimpia Milano inaugura gli abbonamenti “tecnologici”: da oggi per i tifosi l’anteprima virtuale del Mediolanum Forum

Prosegue con una novità tecnologica dedicata ai tifosi la campagna abbonamenti dell’Olimpia Milano, partita la scorsa settimana. Da oggi per i campioni d’Italia 2022/2023 sarà a disposizione il servizio YourSeats360, inaugurato per il lancio degli abbonamenti ma anche per la vendita del ticketing dei singoli match della nuova stagione, che permetterà ai tifosi una scelta più facile dei tagliandi. Più in dettaglio, la procedura di abbonamento si appoggia alla tecnologia targata NSA GROUP – società specializzata nella gestione della biglietteria e dell’accreditation – che offre la possibilità di navigare virtualmente nel Mediolanum Forum di Assago, dagli spalti alle sale hospitality. L’Olimpia e YourSeats360 – in collaborazione con Vivaticket – daranno la possibilità di scegliere i posti dove la squadra gioca le sue partite casalinghe avendo la visualizzazione esatta del campo, grazie all’uso avanzato di tecnologie immersive che creano simulazioni del Forum. In questo modo il tifoso avrà già in fase di acquisto la visione completa del campo da gioco e un aiuto in più per scegliere la postazione preferita. Una tecnologia già apprezzata da Sport e Salute e FITP, che hanno per primi creduto nel progetto di renderizzare gli impianti del Parco del Foro Italico di Roma che ospitano gli Internazionali BNL di Italia e poi anche per le NITTO ATP Finals di Torino. Una realtà, quella del 3D seating map, già consolidata negli USA (dove è utilizzata dalle maggiori leghe) e che rappresenta una novità importante per lo scenario italiano.

Lucia Laudando