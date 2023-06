Olimpia Milano, le parole di Napier, Voigtmann e Baron: “È stata dura, ma siamo orgogliosi di avercela fatta”

Commentando lo Scudetto raggiunto dall’EA7 Emporio Armani Milano, Shabazz Napier non ha nascosto la sua gioia: “Sono emozionato per il pubblico qui presente, sono emozionato per la squadra perché abbiamo dovuto affrontare tanti problemi. È fantastico giocare per l’Olimpia Milano. Non ho cambiato il volto della squadra, perché quando sono arrivato qui era già un gruppo molto forte, purtroppo gli infortuni hanno reso complicata la stagione. Io sono solo venuto qui e ho approcciato subito con grande entusiasmo perché questa è una grande squadra piena di campioni. Nonostante gli alti e bassi siamo riusciti a conquistare un titolo che meritavamo e che meritavano i nostri tifosi”.

Queste invece le parole di Billy Baron, parlando dell’importanza di questo Scudetto: “Lo si può sentire dall’atmosfera nell’arena quello che sto provando. È stata dura, ma siamo riusciti a vincere ed è un’emozione indescrivibile. Nonostante le difficoltà siamo rimasti uniti per regalare a questo magnifico pubblico un altro trofeo. Non è stata la stagione più facile, ma con il duro lavoro e con lo sforzo di tutti quanti siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo”.

Johannes Voigtmann è partito parlando di tutta la stagione dell’Olimpia: “È stata difficile fin dall’inizio della stagione, ma finire così vincendo gara 7 è davvero qualcosa di fantastico. Siamo tutti molto orgogliosi, è incredibile davvero. La partita oggi aveva una posta in palio molto importante, nessuno sembrava riuscire a segnare, noi non ci siamo persi d’animo abbiamo raccolto i rimbalzi, fatto girare la palla e siamo riusciti a trovare il giusto ritmo. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro, io sono arrivato dopo aver giocato EuroBasket dunque dovevo recuperare la miglior condizione fisica, ma i ragazzi qui sono fantastici e mi hanno aiutato parecchio ad inserirmi e diventare sempre di più parte integrante del gruppo”.

Uff stampa LBA