Olimpia Milano, nel pomeriggio giocato uno scrimmage con l’Olympiacos

L’Olimpia ha svolto un eccellente allenamento al Pireo contro l’Olympiacos, a porte chiuse, ma altamente competitivo. Con un roster ridotto a causa delle assenze dei nazionali e gli infortuni (l’avversario era privo di Nikola Milutinov, Nigel Williams-Goss e Shaquielle McKissic), sono stati giocato tre periodi di 10 minuto l’uno, con punteggio riazzerato dopo ogni frazione e senza contare i falli. Per la cronaca, il primo quarto è finito 20-20, con un jumper di Giordano Bortolani che ha impattato il risultato (rimessa a 3.5 secondi ben eseguita e perfetto uso del cronometro), il secondo è stato vinto 22-19 dall’Olympiacos con tripla praticamente anch’essa allo scadere di Thomas Walkup e il terzo è stato nuovamente impattato, 18-18, con palla rubata da Kyle Hines e canestro in contropiede a chiudere la partita.

L’Olimpia ha schierato Guglielmo Caruso nel quintetto iniziale, com’era accaduto nella finale di Cagliari, assieme a Nikola Mirotic e Alex Poythress. Con un solo playmaker a disposizione, Devon Hall ha giocato per lo più da point-man, con Shavon Shields e Bortolani da guardia. L’Olimpia è stata avanti in ogni periodo e giocato trenta minuti apprezzabili, anche se aveva meno possibilità di ruotare gli uomini rispetto all’avversario e questo ha determinato qualche momento di black-out.

Nessuno è stato continuo per tutti i 30 minuti, ma Shields è stato il più incisivo negli ultimi 20 minuti in cui ha segnato 11 punti con sei rimbalzi. L’Olimpia ha anche convertito quattro giochi da tre punti, ha impattato a rimbalzo (dagli otto palloni conquistati sotto lo specchio avversario sono scaturiti quattro canestri diretti), con Mirotic a quota sette, ha distribuito ben cinque stoppate (due a testa di Poythress e Mirotic) e infine Bortolani è stato protagonista di un gran primo quarto in cui è partito con due canestri dalla media, due tiri liberi e un assist per Kamagate.

L’Olimpia si allenerà ad Atene domani, poi domenica affronterà lo stesso avversario nella partita dedicata a Vassilis Spanoulis.

