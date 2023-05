Olimpia Milano-Sassari, coach Bucchi: “Pronti al rush finale”

Coach Bucchi presenta in club l’ultimo match di regular season per la Dinamo, che sarà di scena al Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, bisognosa di un successo per riuscire a rimanere al 1° posto in classifica. Sassari, dopo 8 vittorie consecutive in casa, cerca l’impresa della stagione per difendere il 4° posto e il fattore campo nei quarti di finale.

Il coach bolognese festeggia a Milano 750 presenze da allenatore in serie A

Analisi affidata a coach Piero Bucchi: “Non sapevo fossero 750, ci aspetta una partita difficile, sappiamo il lavoro e la qualità della squadra e dello staff. Loro si giocano il primo posto in classifica mentre noi vogliamo mantenere la nostra quarta posizione. La squadra va a Milano consapevole delle molte difficoltà ma sapendo di aver fatto un buon lavoro e volendo conservare la nostra posizione in classifica”

Come si arriva dal punto di vista mentale ai playoff?

“Mentalmente è un po’ strano, da una parte i giocatori vogliono aspettare i playoff, dall’altra bisogna arrivarci pronti. Abbiamo fatto una programmazione di allenamento mirata per arrivare al meglio”

Dal punto di vista fisico?

“Stiamo recuperando, dovremmo arrivare a posto per la partita con tutti i giocatori. Spero e siamo fiduciosi di poter fare una gara al completo”

Cosa la rende più orgoglio della stagione?

“Credo che la squadra abbia fatto uno sforzo notevole, un basket divertente oltre che produttivo. C’era la voglia di essere sempre competitivi e questa è una cosa che mi rende molto contento”

“Quella partita è stata molto significativa e ci ha aperto gli occhi, è stata molto dura per noi, da quel momento abbiamo un po’ cambiato registro, intensità e ritmo. Da lì in avanti abbiamo capito di cosa c’era bisogno. Vogliamo fare un finale di stagione importante.”

Come sta Jones?

“Deve trovare continuità, ha fatto quasi due mesi di infortunio, non è riuscito a giocare la sua pallacanestro. Ora sta meglio. È un ragazzo con grande talento e atletismo”

Elogio a Dowe?

“Chris ha fatto dei miglioramenti notevoli, ha capito come guidare la squadra, con il suo rientro siamo diventati anche più competitivi. Sta giocando bene, mi auguro che continui, in questo momento ha preso fiducia. In questa ondata di positività, c’è Chris ma c’è tutto il gruppo che ha fatto un salto di qualità notevole.”

Sassari, 5 maggio 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna