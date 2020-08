Olimpia Milano, tamponi negativi! Riprende l’attività di squadra

A seguito dei tamponi eseguiti nella giornata di oggi, dopo il caso di sospetta positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi, la Pallacanestro Olimpia Milano comunica che l’esito degli esami è risultato negativo per tutti i componenti del Gruppo Squadra. L’attività pertanto è ripresa, in vista della gara di domani valevole per la Supercoppa italiana, con l’unica eccezione del soggetto che continua a rimanere in isolamento in attesa di un secondo tampone.

Uff stampa Olimpia Milano