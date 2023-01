Openjobmetis Varese – Gevi Napoli Basket, Pancotto: “I piccoli particolari potranno fare la differenza”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la quindicesima ed ultima giornata d’andata del campionato di Serie A,l’Openjobmetis Varese.

La gara di disputerà all’Enerxenia Arena con inizio fissato alle ore 16,00.

Gli azzurri, dopo la splendida vittoria ottenuta contro Milano nell’ultima giornata, sono attesi dalla durissima sfida contro una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato. L’Openjobmetis occupa la quarta posizione in classifica con 16 punti, 8 vittorie e 6 sconfitte, ed ha ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Coach Brase è reduce dall’importante vittoria sul campo dell’Happy Casa Brindisi ed è la squadra con il miglior attacco dell’intero campionato.

Per la Gevi ci sarà l’esordio dell’ultimo arrivato Joe Young che sarà a disposizione di Coach Cesare Pancotto.

La squadra è partita questa mattina per Varese dove nel pomeriggio sosterrà l’ultima seduta di allenamento prepartita.

Arbitreranno l’incontro Denny Borgioni (Roma), Gabriele Bettini (Bologna), Edoardo Gonnella (Genova).

Dichiarazione Pancotto

“Ogni partita deve essere per noi un’opportunità da conquistare, e dare continuità e qualità al lavoro ed all’impegno che mettiamo in ogni allenamento. Non dobbiamo avere eccessive aspettative da Young appena arrivato che ovviamente non potrebbe sopportare. Cosa che invece allo stesso tempo, possiamo avere da tutti gli altri che hanno dimostrato personalità e carattere. Grande apprezzamento per Varese squadra rivelazione del campionato. La considero “l’onda anomala” della serie A1. Dobbiamo affrontarla e non aspettarla giocando con alta intensità e concentrazione. I piccoli particolari potranno fare la differenza. “

La gara tra Openjobmetis Varese e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

