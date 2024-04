Openjobmetis Varese – Gevi Napoli, Milicic: “Una partita molto importante”

Torna in campo la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Pallacanestro Varese. L’incontro si disputerà alle ore 16:30 alla Itelyum Arena. Per questa partita è stato decretato dal Prefetto della provincia di Varese, il divieto di trasferta per i tifosi residenti a Napoli e provincia.



La squadra di Coach Milicic è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la nona posizione in classifica a quota 24 punti insieme al Banco di Sardegna Sassari. La Pallacanestro Varese, in classifica occupa la terz’ultima posizione con 18 punti, ed è reduce da tre sconfitte consecutive. Le Gevi Napoli Basket nel girone di andata ha battuto di misura in campionato Varese alla Fruit Village Arena con il punteggio di 97-96. Arbitreranno l’incontro: Lo Guzzo, Bongiorni e Pepponi.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Ci aspettiamo una partita contro Varese che potrebbe essere una fotografia completamente diversa da quella disputata nel girone di andata. Varese ha cambiato numerosi giocatori, sono invischiati nella lotta per la retrocessione, ed hanno inserito Niccolò Mannion che è evidentemente il leader di questa squadra. Noi dovremo essere bravi a concentrarci proprio sulle differenze che ci saranno in questa partita rispetto a quella giocata all’andata. Per noi sarà una gara davvero molto importante.”



La gara Pallacanestro Varese – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET