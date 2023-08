Openjobmetis Varese: tutte le amichevoli della preseason 2023

Ha preso ufficialmente il via oggi la stagione 2023-2024 della Pallacanestro Varese che nei giorni scorsi ha accolto in città staff e giocatori che il prossimo anno difenderanno i colori biancorossi della Openjobmetis. Coach Bialaszewski ed i suoi ragazzi hanno iniziato la loro preparazione al Campus di Varese dove rimarranno fino a sabato 2 settembre, giorno della prima amichevole che si terrà a Sondrio contro la Germani Brescia per la prima sfida del Valtellina Summer League (ore 18:00 presso il Palascieghi-Pini); il giorno dopo (domenica 3) i biancorossi sfideranno Basket Sam Massagno (sempre alle 18:00), mentre la settimana successiva (8 e 9 settembre), disputeranno il Trofeo “Dalla Riva Sportfloors” insieme a Treviso, Brindisi e Venezia che si terrà a Cavallino-Treporti presso il Palasport Atleti Azzurri d’Italia. La Openjobmetis se la vedrà venerdì 8 settembre con la Reyer alle ore 20:30; in caso di vittoria giocherà la finale il giorno dopo alle 20:30 contro la vincente tra Nutribullet ed Happy Casa, mentre in caso di sconfitta la finale per il terzo e quarto posto sarà alle 17:00. Mercoledì 13 settembre (orario ancora da definire), le porte del Palasport “Lino Oldrini” si apriranno per un’amichevole a porte aperte contro Friburgo, mentre sabato 16 Woldetensae e compagni affronteranno Cremona per il Trofeo Lombardia che si terrà al PalaFitline di Desio alle 20:30.

Da martedì 19 a venerdì 22 settembre, la Openjobmetis si trasferirà per il quarto anno consecutivo a Gressoney, la splendida località turistica della Valle d’Aosta che sarà sede del ritiro dei biancorossi e che anticiperà la partenza dei biancorossi alla volta di Antalya per i preliminari di FIBA Champions League.

Il programma del precampionato potrebbe subire delle variazioni.

UFF.STAMPA PALL.VARESE