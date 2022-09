“Pala dolce casa” la campagna abbonamenti della Unahotels Reggio Emilia

E’ stato presentata quest’oggi presso il Circolo Tennis Reggio Emilia, la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana stagione 2022/23 che comprende sia il campionato di serie A che la BCL. La campagna abbonamenti inizia lunedì 12 settembre con un periodo dove gli abbonati della stagione 2019/20 hanno la prelazione sul posto occupato, ma nulla toglie che se un nuovo abbonato trova un posto libero può già sottoscrivere la tessera.

A fare gli onori di casa la presidente del circolo Patrizia Pizzetti che si è detta felice e onorata che la Pallacanestro Reggiana abbia scelto come location la sede da lei presieduta ed ha fatto un grosso in bocca al lupo alla Unahotels per il ritorno a Reggio Emilia.

La palla poi è passata all’amministratore delegato Alessandro Della Salda che ha ringraziato tutti i partecipanti,media e autorità ed ha sottolineato come questo sia un momento storico per la società, in quanto sono quasi 3 anni che la squadra è lontano dalla sua casa naturale. “Per una società sportiva è un tempo lunghissimo, ha continuato, e bisogna ringraziare la propietà che in queste 2 stagioni a Bologna si è sobbarcata un onere finanziario notevole. Tornare in un PalaBigi finalmente rinnovato spero dia la spinta ad una buona campagna abbonamenti sia per il campionato che per la Coppa.

La novità di quest’anno è la possibilità di rateizzare in 6/ 9 rate l’abbonamento a tasso 0 in quanto i costi degli interessi se li accollerà la Pallacanetro Reggiana, questo è stato possibile a Credem e alla sua controllata Avvera che essendo una società che si occupa di finanziamento alla famiglia ha voluto entrare in questo nuovo campo per ora mai affrontato.

Di seguito tutte le possibilità per la sottoscrizione della tessera:

DOVE E QUANDO ABBONARSI:

La vendita inizierà il 12 settembre: fino al 24 settembre si potrà esercitare il

diritto di prelazione sui posti occupati al PalaBigi nella stagione 2019/2020 e

contestualmente acquistare abbonamenti nei posti liberi.

Da lunedì 26 settembre comincerà la vendita libera dei posti non confermati in

prelazione. La Campagna Abbonamenti terminerà venerdì 7 ottobre.

L’abbonamento si può sottoscrivere:

– Presso lo stoRE in P.zza Prampolini, 5/l a Reggio Emilia dal lunedì al sabato

dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

– Presso la SEDE di Pallacanestro Reggiana di Via Martiri della Bettola, 47 (RE)

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

– Online attraverso il circuito Vivaticket, solo per abbonamenti a tariffa intera.

VALIDITA’

ABBONAMENTO FULL

L’abbonamento è valido per tutte le partite casalinghe del campionato di Serie A

2022/2023 ed i primi tre incontri della fase a gironi di Basketball Champions

League, che si svolgeranno presso il PalaBigi di Reggio Emilia.

La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali Playoff

Scudetto e per le eventuali fasi successive BCL, oltre al 15% di sconto

sull’acquisto delle divise da gioco 2022/2023 allo “stoRE”.

ABBONAMENTO CAMPIONATO

L’abbonamento è valido per tutte le partite casalinghe del campionato di Serie A

2022/2023

La sottoscrizione dell’abbonamento prevede la prelazione su eventuali Playoff

Scudetto, oltre al 15% di sconto sull’acquisto delle divise da gioco 2022/2023

allo “stoRE”.

ABBONAMENTO BCL

L’abbonamento è valido per i primi tre incontri casalinghi della fase a gironi di

Basketball Champions League. La sottoscrizione prevede la prelazione su

eventuali fasi successive BCL, oltre al 15% di sconto sull’acquisto delle divise da

gioco 22/23.

DIRITTO DI PRELAZIONE

Gli abbonati alla stagione sportiva 2019/2020 presso il PalaBigi potranno

esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto da lunedì 12 settembre a

sabato 24 settembre. Il mancato esercizio del diritto di prelazione comporterà la

perdita del posto.

Da lunedì 26 settembre comincerà la vendita libera dei posti non confermati in

prelazione.

La prelazione potrà essere esercitata anche online sul circuito Vivaticket,

inserendo nell’apposita sezione il codice TLITE presente sulla tessera

dell’abbonamento 2019/2020, solo per le tariffe intere.

Le sedi operative di Pallacanestro Reggiana sono a disposizione per qualsiasi

supporto tecnico in questa fase.

RIDUZIONI & PROMOZIONI

LA FAMIGLIA BIANCOROSSA

I genitori che acquistano l’abbonamento intero potranno ricevere in omaggio il

terzo abbonamento per il figlio (fino a 18 anni). È necessario presentare lo stato

di famiglia al momento della sottoscrizione degli abbonamenti (solo per i settori

di curva, gradinata e distinti).

UNDER 30*

La riduzione (vedi tabella prezzi) si applica ai ragazzi fino a 30 anni (nati dopo

l’1/1/1992, presentando documento d’identità) ed è valida per i settori di curva,

gradinata, distinti e tribuna.

RIDOTTO*

La riduzione (vedi tabella prezzi) si applica ai ragazzi fino a 18 anni (nati dopo

l’1/1/2004, presentando documento d’identità), agli invalidi (presentando

documento di invalidità) ed ai percettori di ammortizzatori sociali (tutti coloro che

al momento si trovano nelle condizioni di cassa integrazione, mobilità, contratto

di solidarietà o indennità di disoccupazione, presentando in sede di

sottoscrizione dell’abbonamento una dichiarazione del datore di lavoro o istituto

competente) ed è valida per i settori di curva, gradinata, distinti e tribuna.

*Gli abbonamenti ridotti sono strettamente personali e non cedibili a terzi se non

in possesso dei requisiti che danno diritto alla riduzione.

“AMICI DISTINTI”

Ai gruppi di amici o alle aziende che sottoscrivono più di 10 abbonamenti sarà

riservato un prezzo speciale per ogni singolo abbonamento (vedi voce “Amici

Distinti” nella tabella prezzi). Promozione valida per il solo settore DISTINTI, sia

per rinnovi che per nuovi abbonamenti, ma da effettuarsi in un’unica soluzione e

con la stessa formula incontri.

VOUCHER

Per l’acquisto dell’abbonamento è possibile utilizzare il voucher richiesto come

rimborso per gli eventi Pallacanestro Reggiana acquistati ma non goduti

nell’anno 2020.

L’ABBONAMENTO SOSPESO

Ispirata all’iniziativa del caffè sospeso, secondo la quale è possibile lasciare un

caffè pagato in anticipo, Pallacanestro Reggiana propone a chi vorrà aderire di

acquistare uno o più abbonamenti che verranno destinati ad enti benefici, di

solidarietà o istituti scolastici, per permettere anche a coloro che hanno meno

possibilità di poter vedere dal vivo gli incontri della Pallacanestro Reggiana.

PALLACANESTRO REGGIANA RINGRAZIA I FEDELISSIMI DELL’UNIPOL

ARENA

I viaggi, le code in Autostrada, i pullman verso l’Unipol Arena o verso il PalaDozza

non hanno scoraggiato molti fedelissimi tifosi, che hanno seguito nella passata

stagione la loro squadra del cuore anche a Bologna. Per questo motivo

Pallacanestro Reggiana ha deciso di ringraziare tutti gli abbonati 2021/2022

all’Unipol Arena mettendo a loro disposizione un coupon del valore di !50 euro

da spendere presso lo “stoRE” biancorosso solo per articoli di merchandising.

Per usufruire del buono spesa basterà presentarsi in negozio con l’abbonamento

2021/2022 o il alternativa il documento d’identità .

LA GRANDE NOVITÀ: GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON AVVERA

SI POTRÀ PAGARE L’ABBONAMENTO IN MODO DILAZIONATO

Grazie all’accordo tra Pallacanestro Reggiana e Avvera, società del Gruppo

Credem specializzata nel credito alle famiglie, la società permette ai propri

abbonati di dilazionare il costo di tutti gli abbonamenti (per un importo minimo di

250€), beneficiando di notevoli vantaggi:

– suddivisione della quota in 6 o 9 mesi, senza interessi per il cliente, con

pagamento della prima rata ad ottobre a campionato iniziato

– modalità di richiesta semplificata (documenti di reddito non necessari fino a €

2.500)

– possibilità di finanziare più abbonamenti in un’unica soluzione

Per richiedere il finanziamento, è necessario acquistare l’abbonamento presso la

SEDE di Pallacanestro Reggiana portando con sé:

– carta di identità

– codice fiscale

– IBAN del conto corrente