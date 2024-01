PalaCarrara già sold out per la sfida tra Estra Pistoia e EA7 Milano

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che, dopo l’apertura della prevendita online per la partita del 18° turno di LBA Estra Pistoia-EA7 Milano di domenica 4 febbraio alle ore 19, i biglietti sono stati già tutti esauriti in ogni settore del PalaCarrara.

Di conseguenza, alla luce di questo importante aggiornamento, il botteghino del palasport aprirà soltanto domenica, giorno del match, dalle 17 in poi per il ritiro degli accrediti e per chi ancora non ha preso la propria tessera abbonamento.

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET