Si è tenuta questa mattina, nella sede dello sponsor Labor Project, un’importante conferenza

stampa sulle strategie presenti e future di Pallacanestro Cantù.

Il primo a intervenire, dopo il saluto del dottor Matteo Colombo, titolare dell’azienda canturina

diventata da poco partner biancoblù, è stato il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi:

«Non conosciamo ancora il nostro destino e, di conseguenza, programmare il futuro non è

certamente semplice. La cosa certa è che faremo di tutto per perseguire la Serie A, qualora si

presentasse l’occasione. Altrimenti, è già nei nostri pensieri l’intenzione di disputare un campionato

di A2 di alto livello».

A seguire il commento del Presidente di Cantù Next, Sergio Paparelli: «Il progetto del nuovo

Palasport, base portante del nostro futuro, prosegue spedito e sta per iniziare un periodo decisivo,

visto che lo scorso 27 maggio il Comune di Cantù ha avviato la procedura di VAS. Dunque, non ci

resta che impegnarci al massimo nei prossimi mesi, perché da questi dipenderà il futuro della nostra

nuova casa che tutti i canturini sognano ormai da diverso tempo».

La parola è dunque passata all’Amministratore Delegato di Cantù Next e Pallacanestro Cantù,

Andrea Mauri: «Anche se dovessimo disputare il campionato di Serie A2 il nostro obiettivo non

cambia ed è quello di continuare a crescere, sia a livello organizzativo sia come struttura societaria,

per soddisfare gli standard richiesti dal piano industriale che stiamo perseguendo, trainati dal

progetto del nuovo palasport».

«I progressi compiuti – ha continuato Mauri – portano infatti le due realtà a trovarsi finalmente su

un binario condiviso, in quello che dovrà essere un percorso win to win. Purtroppo non è facile

riassumere in poche righe l’universo che abbiamo creato, anche se uno dei nostri obiettivi sarà

adeguare la comunicazione per permettere a tutti di comprendere appieno la profondità del

progetto. Non stiamo costruendo solamente un immobile, come può apparire nell’immaginario

collettivo, ma stiamo sviluppando un movimento nuovo a supporto della Pallacanestro Cantù. Un

tragitto che si va concretizzando di giorno in giorno e che crediamo possa garantire nel futuro il

sostentamento del club».

«Ringrazio – ha aggiunto l’Amministratore Delegato biancoblù – tutti i collaboratori che, fino a oggi,

sono riusciti a conseguire gli obiettivi extra sportivi che ci eravamo prefissati. Il processo di

riorganizzazione però continua ed avrà importanti sviluppi a partire già dal prossimo anno, anche se

raggiungeremo l’assetto definitivo solamente dalla stagione ‘23-‘24, quando entrambe le strutture

gireranno a pieno regime».

«In questi due anni – ha precisato Andrea Mauri – la carenza più evidente si è evidenziata nella parte

sportiva, che, non a caso, era quella su cui abbiamo potuto investire meno risorse. Per questo,

indipendentemente dalla categoria, dalla prossima stagione, dopo due anni di ristrutturazione, la

squadra tornerà in primo piano. Abbiamo quindi deciso di aggiungere la figura di Bruno Arrigoni

all’interno del Consiglio di Amministrazione, per avvalersi di tutta la sua esperienza. Oltre ad Arrigoni

verrà inserito un direttore tecnico che quotidianamente si occuperà dell’area sportiva. Non ultimo,

in futuro abbiamo intenzione di trovare una persona che si occupi esclusivamente di scouting».

«Riguardo all’area extra sportiva – ha aggiunto l’A.D. – è nostro desiderio rafforzare ulteriormente

l’organigramma con un ruolo chiave nel ticketing. Un’idea che avevamo già l’anno passato, ma che

abbiamo posticipato a causa della pandemia. Come sapete infatti il concetto chiave su cui si basa il

nostro piano industriale sposa le più canoniche logiche aziendali e per questo motivo tutte le aree

strategiche coinvolte nel processo di sviluppo societario non dovranno avere ruoli operativi nell’area

sportiva».

«Infine – ha concluso Andrea Mauri – come già anticipato mesi fa, vi comunico che dalle prossime

settimane la mia posizione sarà totalmente dedicata a Cantù Next, mantenendo nel club solamente

la delega alle sponsorizzazioni, che saranno sempre più un asset comune. Inoltre, le figure di Daniele

Della Fiori e Luca Rossini saranno condivise in aree aziendali di comune interesse di Pallacanestro

Cantù e Cantù Next, principalmente legate ai progetti che stiamo sviluppando con ASM Global e che

garantiranno il sostentamento futuro del club».

«In ultimo mi permetto di chiedere ai nostri tifosi pazienza. Capisco benissimo lo scoramento e la

delusione per i brutti risultati perché è quello che provo anche io ma con la tenacia di sempre

torneremo a condividere nuove gioie ed emozioni positive. Il nostro è un piano pluriennale che vuole

offrire un futuro importante alla nostra amata Pallacanestro Cantù».

A chiudere la conferenza l’intervento di Angelo Passeri, presidente di TIC e vicepresidente di

Pallacanestro Cantù: «In qualità di presidente della società proprietaria ringrazio, come sempre,

tutti i nostri soci che non ci fanno mai mancare il loro supporto e sono felice di poterli presto

incontrare in una delle nostre consuete assemblee. Sarà importante condividere con loro tutti i

progetti aziendali e sportivi che abbiamo portato avanti in questi mesi di duro lavoro, al fine di

garantire al club un futuro solido e consistente».

Uff stampa Pallacanestro Cantù