Pallacanestro Reggiana ed Iren ancora insieme per “Io tifo pulito”

Nella giornata di ieri stata rinnovata la partnership ta la Pallacanestro Reggiana ed Iren per il progetto “Io Tifo Pulito” che da oltre 10 anni mette in contatto i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della provincia reggiana con la Pallacanestro Reggiana che mette a disposizione i propri giocatori che grazie ad EduIren sensibilizza i ragazzi sulle tematiche ambientali, ma anche i valori dello sport pulito, che insegna il rispetto, i valori ed il corretto comportamento del tifo all’interno del palazzetto.

Ad aprire l’iniziativa è stato Emanuele Bertolini, AD di Iren Ambiente, che ha sottolineato che sono anni che Iren sponsorizza questo progetto , ma anche la prima squadra, e che crede fortemente che l’educazione ambientale e quella del tifo vadano di pari passo.

Poi è toccato al General Maneger Claudio Coldebella, che nel ringraziare Iren per la sponsorizzazione, vuole sottolineare come la società è molto attenta alle dinamiche giovanili e che questo progetto che mette insieme Educazione,sport e ambiente è un messaggio che lo sport deve fare.

E’ toccato poi ad Emanuele Maccaferri, presidente dell’associazione “io tifo Pulito” che sottolineato che in questi 10 anni sono stati intercettati 6300 ragazzi, che grazie a giochi di vario tipo si educano i ragazzi alla raccolta differenziata ed a tifare per i loro beniamini in modo corretto.

Ha chiuso gli interventi l’assessore allo sport del comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni, “quando due eccellenze reggiane sui uniscono ecco che nasce sempre qualcosa di importante sia per lo sport che per l’ambiente. Reggio Emilia da questo lato è sempre stata attenta a queste tematiche che guardano al futuro e non fare altro che plaudire queste iniziative.”